Латвия возобновит авиасообщение с Россией с 17 марта

Рига решила последовать примеру Эстонии и Литвы.

Латвия возобновит авиасообщение с Россией. Об этом сообщается в пресс-релизе местного правительства. Известно, что Рига решила восстановиться авиасообщение с третьими странами с 17 марта. В частности, разрешены будут и чартерные рейсы.

Правительство Латвии приняло решение о возобновлении (17 марта) авиасообщения с третьими странами, в том числе будут разрешены чартерные рейсы. сообщение правительства Латвии

Напомним, что ранее Латвия запретила все международные пассажирские авиаперевозки из-за пандемии коронавируса. Они запрещены с 17 марта 2020 года. Чиновники мотивировали возобновление перелетов тем, что в Литве и Эстонии разрешают международные пассажирские перевозки в другие страны с их территории. Практика указывает на то, что граждане Латвии ездят в другие страны за счет транзита через страны-соседи.

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