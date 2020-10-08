Требование выдвинули Латвия и Эстония.

Страны НАТО требуют от России не использовать 5G в приграничной зоне. Об этом сообщают Вести.ru.

Требование выдвинули Латвия и Эстония, а также о Финляндия — она хоть и не входит в Североатлантический альянс, но ее армия унифицирована со стандартами НАТО. Данные страны выступают против того, чтобы под Петербургом использовались частоты 4,8–4,99 ГГц для сетей 5G. Причина в том, что в этом диапазоне работают их военные авиационные системы. В результате для авиации НАТО создаются серьёзные помехи.

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