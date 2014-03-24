Парламентарий посоветовал перестать играть с западными странами в "информационно-оценочные" поддавки.

Российский сенатор Алексей Пушков призвал перестать ждать одобрения Запада. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Пушков убежден, что такая ситуация будет продолжаться до тех пор, пока Россия не перестанет реагировать на каждый выпад и "отвечать на каждую глупость", которая идет из уст европейских коллег.

Хватит постулировать превосходство Запада – тем самым мы лишь признаем свою вторичность. А потом еще удивляемся, что они нам пытаются диктовать условия. Алексей Пушков, сенатор

Парламентарий указал, что Вашингтону не интересно мнение России о внешнеполитическом курсе официального США. Соответственно, и Россию не должны интересовать американские оценки. Также нужно поступать и в отношении НАТО с Евросоюзом.

Ранее Боррель заявил о необходимости сохранения дипломатических каналов с Россией.

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