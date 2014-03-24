Боррель заявил о необходимости сохранения дипломатических каналов с Россией

Боррель считает, что отношения России и ЕС "далеки от удовлетворительных".

Евросоюз намерен сохранить дипломатические связи с Россией, несмотря на напряженные отношения. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Накануне Боррель прибыл в Москву. Он пообщался с главой МИД Сергеем Лавровым. Глава европейской дипломатии отметил, что ЕС будет сотрудничать с Россией несмотря на то, что отношения между странами "далеки от удовлетворительных". ЕС важно держать дипломатические каналы открытыми. Это необходимо для деэскалации кризисов или инцидентов. Кроме того, страны ЕС хотят прямого обмена мнениями.

Главы МИД ЕС обсудят отношения с Москвой после визита Борреля в Россию. Глава европейской дипломатии подчеркнул, что из-за ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального отношения Москвы и Брюсселя за многие годы опустились до самого низкого уровня.

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