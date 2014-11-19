В Японии рассказали о стратегии переговоров с Россией по Курилам

Сегодня, 7 февраля, в Японию отмечают День северных территорий. Речь идет об оспариваемых Итурупе, Кунашире, Шикотане и островах группы Хабомаи.

В Японии рассказали о стратегии переговоров с Россией по Курильским островам на основе договоренностей, достигнутых в 2018 году на саммите в Сингапуре. Об этом заявил премьер-министр Японии Есихидэ Суга.

Япония будет неуклонно придерживаться договоренностей, достигнутых в 2018 году. Переговоры пройдут на их основе. Суга отметил, что ему очень жаль, что между Россией и Японией так и не был подписан мирный договор.

Напомним, что спорные территории перешли к СССР по итогам Второй мировой войны. Московские власти несколько раз утверждали, что Россия не намерена передавать острова Японии. В Токио считают территории "оккупированными".

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