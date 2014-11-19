Вирусологи обозначили сроки отмены масочного режима

Специалисты уверены, что динамика распространения коронавирусной инфекции снижается. Вероятнее всего к концу весны масочный режим будет снят.

Вирусологи рассказали, когда россияне смогут отказаться от масок. Об этом пишет РБК со ссылкой на опрошенных ученых.

Кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева заявила, что для отмены масочного режима необходимо иметь несколько факторов, в числе которых – наличие коллективного иммунитета и вакцинация. Врач-аллерголог-иммунолог Владимир Болибок допускает отмену масочного режима уже в апреле. Он также считает, что большую роль играет выработка коллективного иммунитета.

Напомним, что профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн подчеркнул, что масочный режим можно отменить к концу года. Россияне смогут снять маски после массовой вакцинации.

Ранее мы сообщили, что канцлер Австрии назвал условие для производства вакцины "Спутник V".

Фото: pixabay