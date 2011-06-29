Канцлер Австрии назвал условие для производства вакцины "Спутник V"

Австрия может начать производство российской вакцины "Спутник V". Об этом в интервью немецкому Welt заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.
Также австрийцы намерены использовать китайский препарат. Как только российскую и китайскую вакцины одобрят в Европе, Австрия обязательно попытается предоставить производственные мощности подходящим отечественным компаниям. Курц добавил, что подобные действия Вена предпримет в отношении производителей вакцин от коронавируса из других стран. Канцлер Австрии готов вакцинироваться российским или китайским препаратом.
В случае с вакцинами речь идет только об эффективности, безопасности и доступности, а не о геополитических баталиях.
Себастьян Курц, канцлер Австрии
Напомним, что единственной страной ЕС, разрешившей "Спутник V", является Венгрия. Власти не стали дожидаться одобрения европейского регулятора и взяли все риски от использования препарата на себя в рамках процедуры ускоренной регистрации.
Ранее мы сообщили, что темпы вакцинации от COVID-19 населения Петербурга будут увеличиваться.
Видео: YouTube / AP Archive
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