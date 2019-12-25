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Темпы вакцинации от COVID-19 населения Петербурга будут увеличиваться
Сегодня, 22:20
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Темпы вакцинации от COVID-19 населения Петербурга будут увеличиваться

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Противоэпидемические мероприятия в городе будут продолжаться.

Темпы вакцинации от COVID-19 населения Петербурга будут увеличиваться. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 6 февраля, распространяемой пресс-службой Смольного.

С учетом большого числа наблюдаемых активных больных COVID-19, а также регистраций значительного количества новых случаев заболевания и госпитализаций пациентов с новой коронавирусной инфекцией и пневмониями, противоэпидемические мероприятия в городе не прекращаются

– сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19  

Фото: Piter.tv 

Теги: вакцинация, коронавирус
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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