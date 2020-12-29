В Латвии заявили, что сокращение поставок вакцины Pfizer в страну неприемлемо

Даниэль Павлютс рассказал о соглашении, которое подписали шесть стран.

В Латвии заявили, что сокращение поставок вакцины от американской компании Pfizer и немецкой фирмы BioNTech в страну неприемлемо. Об этом в собственном Twitter-аккаунте написал глава министерства здравоохранения Даниэль Павлютс. Чиновник уточнил, что сложившаяся ситуация подрывает доверие к процессу массовой вакцинации на территории страны.

Вчера вместе с коллегами из стран Балтии и стран Скандинавии обратились к европейскому комиссару по вопросам здоровья с призывом разъяснить вопрос о сокращении и задержке поставок вакцины производства Pfizer. Это неприемлемо и подрывает доверие к процессу вакцинации Даниэль Павлютс, министр здравоохранения Латвии

Шесть государств подписали совместное письмо в адрес Еврокомиссии. Страны призвали ускорить поставки вакцины от коронавируса. Чиновники обеспокоены тем, что со следующей недели представители Pfizer объявили о сокращении поставок препарата в Европу.

Напомним, что Латвия получила первую партию вакцины от Pfizer и BioNTech 26 декабря 2020 года.

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