В Латвии заявили, что сокращение поставок вакцины Pfizer в страну неприемлемо

В Латвии заявили, что сокращение поставок вакцины от американской компании Pfizer и немецкой фирмы BioNTech в страну неприемлемо. Об этом в собственном Twitter-аккаунте написал глава министерства здравоохранения Даниэль Павлютс. Чиновник уточнил, что сложившаяся ситуация подрывает доверие к процессу массовой вакцинации на территории страны.
Вчера вместе с коллегами из стран Балтии и стран Скандинавии обратились к европейскому комиссару по вопросам здоровья с призывом разъяснить вопрос о сокращении и задержке поставок вакцины производства Pfizer. Это неприемлемо и подрывает доверие к процессу вакцинации
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения Латвии
Шесть государств подписали совместное письмо в адрес Еврокомиссии. Страны призвали ускорить поставки вакцины от коронавируса. Чиновники обеспокоены тем, что со следующей недели представители Pfizer объявили о сокращении поставок препарата в Европу.
Напомним, что Латвия получила первую партию вакцины от Pfizer и BioNTech 26 декабря 2020 года.
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Фото: Pixabay.com
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