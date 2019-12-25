Журналисты рассказал о том, что регион "без варанов" будет уничтожен в случае войны между США и РФ.

Military: В случае войны Россия в первую очередь нанесет удар по Прибалтике. Журналисты считают, что уничтожение региона станет безвыходной ситуацией в случае развязывания боевых действий между США и РФ. По мнению авторов статьи, страны Прибалтики можно назвать подступами сил НАТО к российским границам.

Страны Прибалтики являются членами военного блока и имеют определённые обязательства. Логично, что Россия будет атаковать военный альянс, в случае малейшей агрессии со стороны последнего, и совершенно очевидно, что только Прибалтикой Россия не ограничится эксперт "Авиа.про"

Аналитики заявили, что Россия не имеет того могущества, которым обладал Советский Союз. Джозеф Микаллеф не объяснил в материале причину, по которой Вашингтон может развязать боевые действия против Москвы. Однако эксперт обратил внимание на то, что Латвия, Литва и Эстония входят в состав Североатлантического альянса. В связи с этим, если РФ захочет напасть на регион, то это произойдет исключительно как атака на составляющую военного блока.

Страны Прибалтики совместно модернизируют флот.

Фото: Pixabay.com