Страны Прибалтики совместно модернизируют флот

Это решение обойдется странам дешевле, чем индивидуальные заказы.

Страны Прибалтики совместно модернизируют военный флот. Об этом сообщили журналисты из ERR. Таллин, Вильнюс и Рига захотели объединить усилия для формирования крупного заказа. Это обойдется бюджетам государств дешевле. Глава ВМФ Эстонии Юри Саска добавил, что командование решает вопрос об изменении состава флота. Это обусловлено текущими потребностями.

Мы хотим, чтобы можно было осуществлять надводный контроль, чтобы была возможность поражать и надводные цели, корабли или другие объекты Юри Саска, глава ВМФ Эстонии

Чиновник добавил, что Прибалтика также должна иметь средства, обеспечивающие контроль над воздушным пространством. Странам необходимо иметь возможность знать, где расположен противник, а также ликвидировать его цели.

Принимать заявления на визу в Эстонию начнут не раньше 1 июля.