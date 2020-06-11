Дипломаты из Таллина рассказали о ноте протеста.

МИД Эстонии вручил послу России ноту о якобы нарушении воздушной границы. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей". Они ссылаются на заявление дипломатов из Таллина.

В МИД Эстонии считают, что российские самолеты нарушили воздушное пространство прибалтийского государства во время недавнего полета. Вооруженные силы Эстонии преполагают, что границы нарушили экипажи боевых самолетов TU204-300 в среду, 10 июня. Инцидент произошел около острова Вайндлоо.

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Видео: YouTube / Viking Wings