Латвия была "донором денег" в СССР, заявили в Риге

Министр юстиции рассказал о своем отношении к вхождению Латвии в состав Советского Союза.

В Риге рассказали, что Латвия была "донором денег" в СССР. Такое заявление сделал министр юстиции Янис Борданс во время интервью с представителями портала "Sputnik Латвия". По мнению чиновника, во время существования Советского Союза прибалтийские республики нужны были для поддержки общего бюджета государства. По словам Борданса, Прибалтика отдавала в бюджет СССР от 30 до 48% из собственных бюджетов. Борданс отметил, что конкретно Латвия отдавала СССР именно 48% от бюджета республики.

Несмотря на суровое прошлое, это также свидетельствует о нашей силе. Мы были донорами денег в СССР прокомментировал Янис Борданс

Напомним, что Эстония, Латвия и Литва находились в сфере влияния СССР с 1939 года. В это время был заключен секретный протокол пакта Риббентропа-Молотова. С 1940 года страны вошли в состав СССР. Данный период в Прибалтике считается началом "советской оккупации". В составе Советского Союза Прибалтика находилась до 1991 года.

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