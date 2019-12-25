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Латвия была "донором денег" в СССР, заявили в Риге
Сегодня, 7:28
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lesjasap

Латвия была "донором денег" в СССР, заявили в Риге

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Министр юстиции рассказал о своем отношении к вхождению Латвии в состав Советского Союза.

В Риге рассказали, что Латвия была "донором денег" в СССР. Такое заявление сделал министр юстиции Янис Борданс во время интервью с представителями портала "Sputnik Латвия". По мнению чиновника, во время существования Советского Союза прибалтийские республики нужны были для поддержки общего бюджета государства. По словам Борданса, Прибалтика отдавала в бюджет СССР от 30 до 48% из собственных бюджетов. Борданс отметил, что конкретно Латвия отдавала СССР именно 48% от бюджета республики.

Несмотря на суровое прошлое, это также свидетельствует о нашей силе. Мы были донорами денег в СССР

прокомментировал Янис Борданс 

Напомним, что Эстония, Латвия и Литва находились в сфере влияния СССР с 1939 года. В это время был заключен секретный протокол пакта Риббентропа-Молотова. С 1940 года страны вошли в состав СССР. Данный период в Прибалтике считается началом "советской оккупации". В составе Советского Союза Прибалтика находилась до 1991 года.

Латвийские украинцы вступили в конфликт с Киевом из-за России.

Теги: латвия, прибалтика, рига, ссср, янис борданс
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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