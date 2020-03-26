Латвийские украинцы вступили в конфликт с Киевом из-за России

Выдержки из интервью главы "Объединения украинских обществ Латвии" Ирины Дукуле приводит "Sputnik Латвия".

Посол Украины в Латвии Александр Мищенко, назначенный в страну в 2019 году, грозится уничтожить местные сообщества украинцев из-за пророссийской позиции. В интервью главы "Объединения украинских обществ Латвии" Ирины Дукуле для "Sputnik Латвия" стало известно, что дипломат подвергает травле "старых латвийских украинцев" из-за того, что они не желают публично "выступать против агрессии России".

Дукуле предположила, что посла назначили специально для разобщения местных украинских сообществ. Она вспомнила случай, когда во время фестиваля в городе Вангажи посол отказался выступать. Его попросили не произносить речь про "агрессию России".

Ранее мы сообщали о том, что правительство Латвии 12 марта объявило в республике чрезвычайное положение из-за угрозы распространения коронавируса. В таком статусе страна пробудет до 14 апреля.