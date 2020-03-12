Латвийское правительство объявило чрезвычайное положение из-за коронавируса

Положение будет действовать на территории республики до 14 апреля.

Правительство Латвии 12 марта объявило в республике чрезвычайное положение из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на премьер-министра Кришьяниса Кариньша. В таком статусе Латвия пробудет до 14 апреля.

В это время в республике закроют вузы и школы, учащиеся перейдут на дистанционное обучение. В детские садики смогут ходить только те дети, чьи родители смогут доказать факт непосещения зараженных коронавирусом стран и отсутствием контакта с больными. Временно останавливают работу секции и кружки.

Кроме того, с 13 марта запрещены публичные мероприятия, пикеты и собрания, если участников в них более 200. Правительство призвало граждан не выезжать из страны, хотя госграница закрываться не будет.

В Латвии подтвердили 16 случаев заболевания коронавирусом, практически все связаны с поездками в зараженные страны. На данный момент в больнице лечится один пациент.

Ранее мы сообщали, что Дания вслед за Италией уходит на карантин из-за коронавируса.