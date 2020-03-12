Дания вслед за Италией уходит на карантин из-за коронавируса

Премьер-министр страны Метте Фредериксен на пресс-конференции в среду объявила о карантинных мерах в условиях эпидемии коронавируса.

Дания вслед за Италией приняла решение о карантине из-за бушующего коронавируса.

Издание Daily Mail сообщает, что Премьер-министр Дании Метте Фредериксен вечером в среду 11 марта на пресс-конференции объявила о карантинных мерах в условиях эпидемии коронавируса. После сообщения о 442 новых случаях заболевания коронавирусом в Дании Фредериксен заявила, что правительство Дании приняло решение ввести жесткие меры, чтобы предупредить распространение болезни по стране.

В Дании закрываются все детские сады, школы и другие учебные заведения. Вводится запрет на массовые мероприятия с более чем 100 участниками. Работники, чья служба не имеет первостепенной важности, будут распущены по домам. Будет поощряться работа из дома, когда это возможно. Данные меры вводятся пока на 2 недели.

Правительство прекрасно осознает, что эти меры повлекут за собой серьезные экономические и социальные проблемы, но заявило, что постарается минимизировать последствия для граждан Дании.

Ранее: Киев и вся Украина ушли на карантин.

Фото: Daily Mail