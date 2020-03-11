В Киеве объявлен карантин из-за коронавируса

Виталий Кличко опубликовал видеообращение, в котором объявил о карантине и мерах предупреждения коронавируса.

В Киеве объявили карантин из-за коронавируса.

Мэр Киева Виталий Кличко в своем аккаунте Facebook опубликовал видеообращение, в котором рассказал о ситуации с коронавирусом в Украине. Клично попросил людей не паниковать, а соблюдать все ограничительные меры, которые продержат как минимум до конца марта.

На период карантина ограничивается образовательный процесс, учащимся будет организовано дистанционное обучение. На карантин закроют и детские сады, спортивные, художественные и другие школы. Отменены массовые мероприятия в столице Украины. Концерты, конференции и показы фильмов в кинотеатрах проводиться не будут. Людей просят не посещать напрасно Торговые Центры, там будут дежурить медики.

Друзья! Никакой паники! Ответственно относимся к своему здоровью, соблюдаем правила гигиены. А если чувствуете себя плохо - сразу обращайтесь к врачу. И будьте внимательны к людям преклонного возраста - они наиболее уязвимы к коронавируса. Берегите себя и тех, кто рядом! Вместе мы все преодолеем Виталий Кличко

Видео: Виталий Кличко