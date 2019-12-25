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Принимать заявления на визу в Эстонию начнут не раньше 1 июля
Сегодня, 15:46
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nadezhda_sib

Принимать заявления на визу в Эстонию начнут не раньше 1 июля

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Точная дата неизвестна.

Жители Петербурга не смогут получить эстонскую визу как минимум до 1 июля. Об этом сообщила пресс-служба Генконсульства Эстонии в Северной столице. 

Получение шенгенской визы, скорее всего, останется недоступной до 1 июня. Визу можно получить лишь в случаях болезни или смерти близкого родственника, оказания медицинских услуг, транспортировки товара или сырья, а также при наличии родителей, ребенка или супруга (и), которые являются гражданами Эстонии. 

Точные даты в генеральном консульстве пока назвать не готовы. Напомним, прием заявлений на получение шенгенских и долгосрочных виз было приостановлено 17 марта. 

Также стало известно, что в Финляндии отменили режим ЧП из-за коронавируса. 

Фото: Piter.TV 

Теги: виза, шенгенская виза, эстония
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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