MW восхитился инженерным решением, делающим Су-57 трудной мишенью для поражения

Military Watch рассказал о модернизации истребителя пятого поколения в России.

Military Watch восхитился инженерным решением, делающим Су-57 трудной мишенью для поражения. По данным журналистов, российские специалисты занимаются новым авиационным проектом. Речь идет о программе улучшения маневренности и показателей быстроты самолета. Также в истребителе пятого поколения решится проблема перегрузки пилотов.

Такие революционные технологии предназначены специально для повышения маневренности нового истребителя...В сочетании с новыми двигателями, интегрированным комплексом лазерной защиты и средствами РЭБ такой истребитель станет чрезвычайно трудной мишенью для поражения публикация Military Watch

Авторы статьи напомнили, что Су-57 поступил в серийное производство в 2020 году, однако инженеры продолжают заниматься его модернизацией. В частности, на борт добавят более мощный двигатель, гиперзвуковые ракеты. Одним из важнейших изменений американцы считают возросшую маневренность. Самолет сможет уйти от истребителей противника и средств ПВО.

Вопрос перегрузки инженеры могут решить несколькими способами. В первом случае - Су-57 сделают беспилотным. Борт будет выполнять операции при помощи компьютерных систем и искусственного интеллекта. Также не исключено внедрение технологии, которая позволит пилоту выдерживать нагрузку на организм в пределах до 9g. Речь идет о системе дыхания обогащенной кислородом жидкостью.

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Фото: Минобороны России