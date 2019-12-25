Military Watch раскрыл данные о контракте Алжира с РФ.

Алжир подписал контракт на приобретение 14 самых дорогих истребителей у России. По данным американского издания Military Watch, стоимость военного контракта на поставку самолетов Су-57 пятого поколения оценивается в приблизительно два млрд долларов. Соглашение достигнуто Минобороны африканского государства с российскими представителями.

Это делает Алжир первым иностранным заказчиком новых истребителей Кремля после их ввода в серийное производство в июле 2019 года публикация Military Watch

Напомним, что в 2019 году журналисты уже сообщали о намерении Алжира закупить российскую боевую авиацию. В частности, в списках фигурировали борты Су-57. Подтверждение информации появилось только сейчас.

Military Watch Magazine заявил об уникальности вертолетоносцев РФ.

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