"Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко" создаются в Крыму.

Military Watch Magazine заявил об уникальности вертолетоносцев РФ. Американское издание считает, что десантные корабли "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко" станут самыми многофункциональными в мире в своем классе.

В статье упоминается о том, что каждый корабль будет способен нести от 12 до 18 вертолетов. Разница зависит от размеров грузов и их компоновки. Кроме операций по высадке войск вертолетоносцы смогут бороться с подводными лодками противника. Основным ударным вертолетом для судов станет Ка-52 "Аллигатор". Он будет нести противокорабельные ракеты Х-31. Это оружие способно уничтожить цель на расстоянии в 300 км.

Напомним, что "российские мистрали" заложены на судостроительной верфи в Крыму. Они создаются с целью заменить иностранный аналог, который Военно-морской флот России не смог получить в 2014 году.

СМИ: Минобороны отказалось строить "Мистрали" в Петербурге.