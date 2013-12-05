По его словам, контракт был готов на 90%.

Cекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу рассказал о сорвавшемся контракте на вертолетоносцы "Мистраль". Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 24".

По его словам, контракт был готов на 90%. Шойгу отметил, что Россию шантажировали проблемами с одним из ее банков. Секретарь уточнил, что в шантаже участвовали Соединенные Штаты.

Сказали: "Да, есть такая проблема, не будем отдавать "Мистрали" России. Мы вас накажем не на 14 миллиардов, а на девять. Сергей Шойгу, секретарь Совета безопасности РФ

Ранее Шойгу прокомментировал атаку Киева на Курскую область.

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