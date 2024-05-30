На Западе раскрыли, какая страна лучше всех защищена от Израиля

Авторы мз Military Watch Magazine рассказали о поставках оружия из РФ и КНР в Африку.

Алжир хорошо защищен от возможных ударов со стороны Израиля благодаря предоставляемому стране оружию, поступающему из России и Китая. Соответствующую информацию своим читателям привел военно-аналитический журнал Military Watch Magazine. По мнению авторов публикации из иностранного издания, западные страны поставляют в ряд арабских государств собственные системы для противовоздушной обороны с существенными ограничениями. Таким образом это дает определенную свободу действий для западных, израильских и турецких авиационных ударов, наносимых по странам Ближнего Востока и Северной Африки.

Алжир получил современные системы ПВО из России и Китая, что делает его единственным государством в Северной Африке, чье воздушное пространство защищено от атак Израиля или других стран западного блока. публикация в СМИ

Фото: pxhere.com