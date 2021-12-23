Каллас: ЕС не может остановить происходящее в Газе из-за поддержки США Израиля

В МИД ЕС считают, что для палестинского населения сделано недостаточно.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила о том, что Европа не может остановить происходящее в секторе Газа из-за того, что вашингтонская администрация упорно поддерживает Израиль. Соответствующее заявление бывшая эстонская чиновница и глава МИД ЕС сделала в беседе со СМИ, в список которых вошли представители новостного агентства EFE. По мнению дипломата, коллективный Брюссель стал активным игроком на международной арене в защите прав палестинского населения. При этом Кая Каллас заявила, что разделяет разочарование мирового сообщества, "потому что этого недостаточно".

Ситуация продолжается, и мы не можем ее остановить, потому что, как вы знаете, США решительно поддерживают израильское правительство и его действия. Кая Каллас, глава МИД ЕС

Напомним, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая 10 сентября на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге с ежегодным посланием о положении дел в региональном сообществе, презентовала коллегам ряд мер в отношении Израиля. Среди прочего глава ЕК намерена ограничить взаимодействие с еврейским государством и ввести санкции в отношении членов местного кабинета министров. Ранее, 18 мая ЦАХАЛ (израильская армия) объявила о начале боевых действий в северных и южных районах сектора Газа. Мероприятия организованы в рамках широкомасштабной наземной операции "Колесницы Гидеона". Целью для военнослужащих заявлены окончательный разгром радикального палестинского движения ХАМАС, а также освобождение всех удерживаемых в анклаве заложников.

Фото: European Commission