В МИД ЕС раскрыли несколько сценариев завершения вооруженного противостояния между Киевом и Москвой.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выразила мнение о том, что региональный конфликт на украинской территории может продлиться еще пару лет. Соответствующее заявление бывшая эстонская чиновница и глава МИД ЕС сделала в беседе со СМИ, в список которых вошли представители новостного агентства EFE. Дипломат огласила вероятные сценарии развития кризисной ситуации и пути ее решения. Согласно пессимистичной версии происходящего, киевскому режиму придется уступить территории Москве.

Думаю, что реалистический сценарий - это то, что война продлится в течение еще пары лет. К сожалению, усилия ради мира, в том числе и президента Трампа, не принесли никаких результатов. Кая Каллас, глава МИД ЕС

