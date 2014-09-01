Каллас: ЕС не готовят гарантий безопасности для Дании и Гренландии

Глава МИД ЕС не стала прямо отвечать на вопрос СМИ.

В коллективном Брюсселе не готовят гарантий безопасности для Дании и Гренландии. Соответствующее заявление сделала глава верховной дипломатии и политики безопасности Европейского союза Кая Каллас прессе по прибытии на неформальную встречу министров иностранных дел и обороны, организованную в Копенгагене. Иностранная чиновница отреагировала на вопрос СМИ о том, какие конкретно гарантии региону подготавливаются на случай нападения на территории. Кая Каллас указала на солидарность с властями, но ушла от ответа на поставленный вопрос. Затем дипломат сразу же попрощалась со СМИ и попыталась прервать свой подход к прессе, однако корреспонденты задали ей еще несколько вопросов на отвлеченные темы.

Мы полностью поддержим действия Гренландии, что бы она ни решила. Мы также полностью поддерживаем Данию, как члена ЕС, мы полностью солидарны с Данией. Кая Каллас, глава МИД ЕС

Каллас призвала страны-члены коллективного Брюсселя ввести вторичные санкции против российских поставок нефти.

Фото и видео: European Commission