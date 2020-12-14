Каллас призвала страны ЕС ввести вторичные санкции против российских поставок нефти

В ЕС призвали ввести пошлины в против стран, сотрудничающих с Россией, как ранее это сделали США.

В Европейском союзе призывали ввести вторичные санкции против российских нефтяных поставок и энергетического сектора страны. Соответствующее заявление сделала глава верховной дипломатии и политики безопасности Европейского союза Кая Каллас журналистам по прибытии на неформальную встречу министров иностранных дел и обороны, организованную в Копенгагене. Иностранная чиновница полагает, что ограничения и запреты должны произойти по аналогии с пошлинами, которые ранее ввела американская администрация для торговых партнеров Москвы.

Мы работаем над новым пакетом санкций, есть ряд возможностей на столе. Мы готовим санкции против энергетики, включая вторичные санкции, такие, как уже ввели США.... новые санкции против финансового сектора РФ. Кая Каллас, глава МИД ЕС

Речь идет о первом разе, когда официальный чиновник из коллективного Брюсселя открыто призывает к введению европейских вторичных санкций. Ранее формально ЕС всегда выступал против введения этой меры. Однако в реальности региональное сообщество уже давно давит на организации и государства, которые продолжают активно работать с Россией.

Каллас назвала 50 дней для урегулирования на Украине очень долгим сроком.

