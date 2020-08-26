Эксперты объяснили, почему индийские Су-30МКИ дороже российских Су-30СМ

В Military Watch объяснили дороговизну индийских истребителей.

Эксперты объяснили, почему индийские самолеты Су-30МКИ стоят дороже российских Су-30СМ. В издании Military Watch Magazine рассказали, что Су-30 поступили на вооружение с 2002 году. Они вытеснили собой МиГ-23, МиГ-27 и МиГ-21. Сейчас истребитель считается самым боеспособным в Нью-Дели.

Согласно данным СМИ, цена российского самолета в два раза дешевле, чем индийской модели. Су-30МКИ заказчики могут приобрести за 63 млн долларов каждый. Причина дороговизны кроется в меньших масштабах выпуска, а также в мене эффективной производственной линии. Сделка с РФ включала в себя передачу технологий. Это повлекло за собой большие расходы, если бы Индия просто приобрела самолеты.

Авторы Military Watch добавили, что Индии приходится интегрировать в производство технологий, купленные у других стран. Большинство из них имеют менее развитый оборонный сектор по сравнению с РФ.

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Видео: YT / Минобороны России