В Госдепартаменте США прокомментировали угрозы для сотрудничества США и Индии.

США добиваются от Индии отказа от крупных покупок вооружения у России. Об этом во время интернет-брифинга с журналистами рассказал помощник государственного секретаря по военно-политическим делам Кларк Купер. Чиновник отметил, что администрация Белого дома продолжает добиваться того, чтобы Нью-Дели не стали подписывать в дальнейшем крупные соглашения с Москвой в сфере военно-технического сотрудничества.

Эксперт объяснил, что Вашингтон довел до сведения коллег из Индии о том, что стране не следует подвергать риску "дальнейшие благоприятные возможности" сотрудничества с США, которые могут быть осложнены покупкой у России зенитных ракетных систем С-400 или истребителей С-35.

Опять-таки: речь идет не обо всем. Но что-то вроде С-400 представляло бы собой вызов...Что-то вроде "Сухой", Су-35, представляло бы собой вызов Кларк Купер, помощник государственного секретаря США по военно-политическим делам

Купер отметил, что правительство США понимает, что Россия и Индия являются давними партнерами в области военно-технического сотрудничества.

Ракету для С-400 сравнили с оружием "Рафалей" в Индии.