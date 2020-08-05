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Ракету для С-400 сравнили с оружием "Рафалей" в Индии

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Эксперт объяснил, зачем Индии нужны "Триумфы".

Ракету для С-400 сравнили с оружием "Рафалей" в Индии. Журнал  Military Watch рассказал о том, что Нью-Дели планирует применять для ликвидации  ракет большой дальности Meteor и 40Н6. Первые будут использоваться для "Рафалей", вторые - для "Триумфа".

Гималайские горы перекрывают прямую видимость, что создает серьезные проблемы для обороны от авиации. В таких условиях гораздо больше шансов для защиты обеспечит С-400

статья Military Watch

Напомним, что Индия планирует получить вооружения для нейтрализации авиации стран-противников. В список попадают пакистанские истребители  JF-17 Block II и F-16C Fighting Falcon. Ракеты класса "воздух-воздух" PL-12 и AIM-120C, которые имеет армия Пакистана, действуют в радиусе 100 км.

Эксперт издания отметил, что Индия также может закупиться истребителями МиГ-35 или Су-57, а также Су-30МКИ. Наличие данной авиации уравняет шансы страны. Пакистан использует JF-17 Block 3, который может применять новые китайские ракеты "воздух-воздух" PL-15 с дальностью действия 250-300 км. Также Пакистан планирует купить у Пекина самолеты J-10C поколения "4 ++"  и ПВО HQ-9B.

Индия требует от Китая полного отвода войск из Ладакха.

Видео: Youtube/Минобороны России

Теги: индия, с-400, триумф
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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