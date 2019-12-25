После этого стороны рассмотрят восстановление статуса-кво в регионе.

Индия требует от Китая полного отвода войск из Ладакха. Об этом сообщили журналисты из Hindustan Times со ссылкой на командование сухопутных сил страны. В рамках пятого раунда переговоров с иностранными коллегами стороны пришли к позиции скорейшего отведения армии Китая от линии фактического контроля в Восточном Ладакхе.

Проведения нового раунда переговоров потребовало отсутствие прогресса в отводе китайских войск в ряде районов Ладакха сообщение Hindustan Times

Со стороны Индии в переговорах принимал участие генерал Хариндер Сингх, со стороны Китая - командующий Южным Синьцзянским военным округом генерал Лю Лин. Военные из Нью-Дели хотят, чтобы Пекин отвел войска от высокогорного озера Пангонг-Цо.Там солдаты остаются вопреки договоренностям, достигнутым 15 июля. После выполнения данного условия стороны могут начать восстанавливать статус-кво в спорном регионе.

Индия рассматривает возможность разместить истребители Rafale на границе с Китаем.