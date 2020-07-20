По данным газеты, Франция ускорит поставки истребителей Rafale и передаст очередную партию 27 июля.

Индия рассматривает возможность разместить истребители Rafale на границе с Китаем. Об этом сообщила газета Hindustan Times со ссылкой на военные источники.

Новейшие французские Rafale могут разместить в Восточном Ладакхе. Подобная перспектива будет рассматриваться на встрече командования ВВС в Нью-Дели 22-24 июля. Издание со слов источников утверждает, что это сложный и длительный процесс. Франция ускорит поставки и вместо 4 самолетов пришлет 6 истребителей. Пока в составе индийских ВВС находятся 4 истребителя Rafale.

Напомним, что в сентябре 2016 года Индия договорилась с Францией о поставках 36 самолетов этого типа. Сумма заказа составляет $6,5 млрд. По первоначальному графику французы должны доставить в Индию 18 самолетов к февралю 2021 года. Затем, в апреле-мае 2022 года Индия должна получить остальную партию.

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