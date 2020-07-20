Его обвиняют в коррупции и отмывании денег.

Правоохранительные органы арестовали бывшего министра транспорта Польши Славомира Новака. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря министра, координирующего работу польских спецслужб Станислава Жарына.

Польское Центральное антикоррупционное бюро и Национальное антикоррупционное бюро Украины вышли на след организованной преступной группировки. Помимо этого, процесс связан с важной общественной функцией, которую Новак осуществлял на Украине. В беседе с журналистами Жарыкин указал, что "это серьезное дело, которое носит международный характер".

Напомним, что Новак является представителем правившей в Польше до 2015 года партии "Гражданская платформа". На данный момент это политическое объединение в оппозиции. Кроме того, Новак руководил Министерством транспорта Польши с 2011 по 2013 год. Затем он ушел с поста после скандала. Новак забыл внести в свой отчет о доходах дорогие наручные часы.

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Видео: Youtube/Onet News