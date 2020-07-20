Трамп считает, что США победили в двух "прекрасных мировых войнах"

Глава государства выступил против переименования военных баз, которые назвали в честь военачальников Конфедерации.

Президент США Дональд Трамп считает, что страна победила в двух "прекрасных мировых войнах". Об этом американский лидер заявил в интервью Fox News.

Речь идет о фортах "Форт Брэгг" и "Форт Роберт Ли". Эти названия принадлежат им уже долгое время. Дональд Трамп отметил, что США удалось выиграть две мировые войны за счет этих фортов.

Мы выиграли две мировые войны, две мировые войны, две прекрасных мировых войны, жестоких и ужасных, и мы выиграли их из "Форта Брэгг", мы выиграли их из всех этих фортов. А теперь они хотят избавиться от этих названий. Я против этого. - Дональд Трамп, президент США

Американский лидер заявил о намерении наложить вето на проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, если там будет положение о переименовании фортов.

Ранее мы сообщили, что Турция приступила к геологоразведке в Черном море.

Видео: Youtube/Fox News