Турция приступила к геологоразведке в Черном море. Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез на своей странице в Twitter.
Бурение проведут на каждом квадратном метре моря. Это позволит достичь энергетической независимости Турции. Глава Минэнерго подчеркнул, что "если там что-то есть, то мы обязательно это найдем". До этого предполагалось, что судно "Фатих" приступит к геологоразведке в Черном море 15 июля.
Ранее мы сообщили, что в Пулково задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске.
Видео: Youtube/Fatih Dönmez
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