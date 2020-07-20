Работы ведутся на участке "Туна-1" при поддержке народа.

Турция приступила к геологоразведке в Черном море. Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез на своей странице в Twitter.

Бурение проведут на каждом квадратном метре моря. Это позволит достичь энергетической независимости Турции. Глава Минэнерго подчеркнул, что "если там что-то есть, то мы обязательно это найдем". До этого предполагалось, что судно "Фатих" приступит к геологоразведке в Черном море 15 июля.

Ранее мы сообщили, что в Пулково задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске.

Видео: Youtube/Fatih Dönmez