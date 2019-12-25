В Пулково задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске

Он подозревается в грабеже, совершенном в Москве в 2018 году.

В аэропорту "Пулково" выявлен житель Ульяновской области, находящийся в федеральном розыске. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Злоумышленник скрывался с декабря 2017 года за грабеж в Москве. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили 31-летнего мужчину на судне сообщением "Москва-Санкт-Петербург".

Разыскиваемый доставлен в дежурную часть линейного отдела, после чего помещен в специальное помещение содержания задержанных лиц. На данный момент мужчина передан инициатору розыска.

После кражи шоколада в Петербурге полицейские нашли преступника из федерального розыска.

Фото: Piter.TV