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После кражи шоколада в Петербурге полицейские нашли преступника из федерального розыска
Сегодня, 16:47
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nadezhda_sib

После кражи шоколада в Петербурге полицейские нашли преступника из федерального розыска

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Силовиков вызвали сотрудники гипермаркета.

Злоумышленник похитил шоколад за 2700 рублей, а затем подрался с работниками магазина. Подробности рассказала пресс-служба Росгвардии по Петербургу и области.

В субботу, 11 июля, сотрудники гипермаркета на Индустриальном проспекте нажали кнопку тревожной сигнализации. Росгвардейцы задержали мужчины, который открыто похитил дорогостоящий шоколад. Оказалось, что злоумышленник находился в федеральном розыски за правонарушение, совершенное в Челябинской области.

В полиции возбудили уголовное дело по статье "Покушение на грабеж". 

На следующий день, 12 июля, другой мужчина попытался вынести 115 пачек жевательной резинки общей стоимость 2600 рублей. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что депутат ЗакСа Ленобласти предложил "перенести" улицу Рубинштейна в регион. 

Фото: ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области / VK

Теги: кража, росгвардия, шоколад
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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