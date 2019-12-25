После кражи шоколада в Петербурге полицейские нашли преступника из федерального розыска

Силовиков вызвали сотрудники гипермаркета.

Злоумышленник похитил шоколад за 2700 рублей, а затем подрался с работниками магазина. Подробности рассказала пресс-служба Росгвардии по Петербургу и области.

В субботу, 11 июля, сотрудники гипермаркета на Индустриальном проспекте нажали кнопку тревожной сигнализации. Росгвардейцы задержали мужчины, который открыто похитил дорогостоящий шоколад. Оказалось, что злоумышленник находился в федеральном розыски за правонарушение, совершенное в Челябинской области.

В полиции возбудили уголовное дело по статье "Покушение на грабеж".

На следующий день, 12 июля, другой мужчина попытался вынести 115 пачек жевательной резинки общей стоимость 2600 рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что депутат ЗакСа Ленобласти предложил "перенести" улицу Рубинштейна в регион.

Фото: ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области / VK