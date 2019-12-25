Депутат ЗакСа Ленобласти предложил "перенести" улицу Рубинштейна в регион

Владимир Петров попросил членов Общественной палаты организовать общественные слушания в Петербурге и области.

В Петербурге недавно окончательно приняли закон о запрете рюмочных и "наливаек" в жилых домах. Торговать спиртным можно лишь в точках, площадью от 50 квадратных метров.

Депутат ЗакСа Ленобласти и одновременно бизнесмен из списка Forbes Владимир Петров считает такое решение плохо проработанным. Почему — депутат рассказал в своем обращении к Общественной палате.

Петров подчеркнул, что этим законом закроют "визитную карточку" города — рестораны в центре Петербурга. А полулегальные точки продажи алкоголя не пострадают, так как зачастую имеют больше 50 квадратных метров.

Также по мнению депутата, из-за закрытия ресторанов понизится цена квартир, в домах которых они находились. По подсчетам Петрова, жилье на "ресторанной" улице Рубинштейна стоит дороже на 500 тысяч — полтора миллиона рублей, чем на соседних улицах.

В результате Владимир Петров попросил членов Общественной палаты организовать общественные слушания в Петербурге и области. На них он также предлагает обсудить перенос "ресторанной улицы" из города в один из ближайших районов Ленобласти.

Ранее власти Петербурга предложили установить часы работы баров на улице Рубинштейна.

Фото: Piter.TV