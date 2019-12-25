Власти Петербурга предложили установить часы работы баров на улице Рубинштейна

Предложено согласовывать график работы кафе и баров в этом районе с городскими властями.

В понедельник, 13 июля, стало известно о том, что власти Петербурга предложили решение проблемы улицы Рубинштейна. Об этом заявил глава администрации Центрального района Максим Мейксин.

Отмечается, что некоторые предложения будут тестироваться в порядке эксперимента. Например, петербургские власти предлагают владельцам баров на Рубинштейна согласовывать график работы с городскими ведомствами. Также предлагается нанять частные охранные предприятия для охраны территории, прилегающей к заведениям. По словам Мейскина, администрация готова взять на себя роль координатора между ЧОП и полицией.

Среди более альтернативных вариантов — открытие на Рубиштейна ювелирных магазинов.

Ранее мы сообщали о том, что во второй половине июля в Петербург вернется жара.

Фото:Piter.TV