Во второй половине июля в Петербург вернется жара

В какие-то дни воздух будет прогреваться до +30 градусов.

Ближе к третьей декаде июля в Петербург придет жаркая и сухая погода. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова главного синоптика города Александра Колесова.

Судя по долгосрочному прогнозу, средняя температура воздуха в Петербурге во второй половине июля составит +21…+26 градусов. В какие-то дни воздух будет прогреваться до +30 градусов.

"Все-таки рассчитываем, что в какой-то момент установится антициклон", - отметил синоптик, добавив, что до прихода тепла город будет оставаться под влиянием атмосферных фронтов с дождями, грозами и даже градом.

В ближайшую неделю в городе будут властвовать циклоны. Они принесут с собой дожди и прохладу.

Ранее стало известно, почему петербургские закаты "покраснели".

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