Стало известно, почему петербургские закаты "покраснели"

На этой неделе петербуржцы регулярно замечали алые закаты.

Главный петербургский синоптик рассказал, почему закаты окрасились в красный цвет.

На текущей неделе горожане часто замечали алое небо. По словам Александра Колесова, это результат "спокойной" погоды. Обычно это происходит из-за того, что подходит какой-либо циклон, но сейчас лето – тихая, спокойная и безветренная, но облачная погода. Дополнительный эффект создается благодаря влажности в воздухе. Также эксперт отметил, что, несмотря на дожди и некоторое похолодание в последние дни, теплое лето еще не закончилось.

Ранее мы писали, что в субботу в Ленобласти снова будет дождливо и пасмурно.

Фото: Piter.TV