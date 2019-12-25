В субботу В Ленобласти снова будет дождливо и пасмурно

Также поднимется сильный ветер.

В субботу, 11 июня, в Ленинградской области сохранится пасмурная и дождливая погода. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

Ночью температура максимально опустится до +8 градусов, а ветер приобретет юго-восточное и южное направление. Его порывы составят от 7 до 12 м/с.

В дневное время суток воздух прогреется от +18 до +23 градусов. Порывы юго-западного ветра усилятся до 15-20 м/с, а вблизи водоемов - до 24 м/с.

Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее петербуржцам рассказали, как выбрать подходящий для купания водоем.

Фото: Pixabay