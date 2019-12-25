Петербуржцам рассказали, как выбрать подходящий для купания водоем

При выборе того или иного места стоит проверить его пригодность на портале Роспотребнадзора.

Специалисты петербургского управления Роспотребнадзора рассказали горожанам, как выбрать подходящий для купания водоем. При выборе того или иного места стоит проверить его пригодность на портале ведомства. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Важную роль играет благоустройство пляжа. Там должны быть установлены мусорные контейнеры, скамейки, теневые навесы, кабинки для переодевания. Кроме того, должен присутствовать туалет и график его уборки. За отдыхом горожан должны следить спасатели и медики. Плавать лучше в специально оборудованных и разрешенных для этого местах.

На пляж стоит брать с собой головные уборы, необходимо воздержаться от приема спиртного. Нельзя пить из водоемов и полоскать там рот, а также мыть овощи и посуду. Купаться с ранами и ссадинами тоже не рекомендуется. Домашних животных лучше оставить дома, а мусор взять с собой или выбросить в контейнер.

По возвращению домой специалисты рекомендуют принять душ, поскольку в некоторых водоемах можно подцепить какую-нибудь инфекцию. И речь здесь идет не о коронавирусе – через воду он не передается. А вот церкариоз, лептоспироз, ротавирус, гепатит А или глистные инвазии подхватить можно.

Ранее мы рассказывали, где можно купаться в Петербурге и Ленобласти.

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