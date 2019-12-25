Где можно купаться в Петербурге и Ленобласти

В последние дни в Северной столице установилась по-летнему жаркая погода. Столбики термометров показывают рекордные +31 градусов. Неудивительно, что все больше людей хотят провести свободное время на пляжах у воды. Piter.TV публикует список мест, где петербуржцы и жители Ленобласти смогут отдохнуть без вреда для здоровья. Также в этом материале мы собрали советы специалистов по правилам безопасного купания и нахождения на жаре.

Пляжи Петербурга

Начиная с мая текущего года, петербургское управление Роспотребнадзора регулярно проводит социально-гигиенический мониторинг качества воды на 24 пляжах города. По состоянию на 17 июня, все водные акватории не соответствуют требованиям санитарного законодательства.

Специалисты взяли 252 пробы воды, чтобы проверить санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. Все образцы не прошли проверку.

Стоит отметить, что купаться может быть опасно в Верхнем, Среднем и Нижнем Суздальских озерах Выборгского района Петербурга. Также Роспотребнадзор забраковал воду в Ольгинском водоеме Выборгского района, Колонистском пруду в Пушкине, озере Разлив на пляжах "Офицерский", "Белая гора", "Северный", "Зеленая Гора" и "Новый".

Кроме того, санитарным нормам не соответствует вода на пляжах Финского залива: "Кронштадтский", "Комаровский", "Ласковый", "Чудный", "Детский", "Морские Дубки", "Золотой", "Дубковский", "Белые ночи", "Сестрорецкий", "Дюны". Проверка показала, что купаться не стоит в озере Безымянное в Красносельском районе и реке Ижора на пляжах "Взрослый" и "Детский" в Колпинском районе Петербурга.

Пляжи Ленобласти

При этом в Ленобласти еще сохранились реки, озера и водоемы с чистой, пригодной для купания водой. Проверку специалистов ведомства прошли десять водных акваторий из 41.

Так, купание разрешено:

- в озере Донцо в одноименной деревне;

- на реке Луга в деревне Большой Сабск (Волосовский район) и в пределах города Кингисепп (Кингисеппский район);

- на побережье Финского залива в Выбье (Кингисеппский район);

- озере Светлое в поселке городского типа Будогощь (Киришский район);

- реке Шингарка в деревне Низино (Ломоносовский район);

- озере Омчино в Луге (Лужский район);

- озере Отрадное в поселке Плодовое (Приозерский район);

- реке Плюсса в городе Сланцы (Сланцевский район);

- озере Нестеровское в поселке Шапки (Тосненский район).

Эксперты предупреждают, что купание в запрещенных местах может серьезно пошатнуть здоровье. В пресных водоемах люди могут заразиться разнообразными инфекциями, например, лямблиями, которые попадают в организм человека через нос и рот с водой. Также можно столкнуться с ротавирусной инфекцией, основными симптомами которой являются сильная рвота и диарея.

Через порезы на коже, слизистые и рот могут попасть лептоспиры, вызывающие так называемую водную лихорадку. На первых стадиях болезнь проявляется высокой температурой, ознобом, головной и мышечной болью, покраснением глаз и болями в животе.

В пресных водах иногда можно встретить яйца таких паразитов, как сальмонелла. При этом такая опасность существует и на берегу: в песке и траве. Через рану на коже или рот в организм могут попасть глисты.

Правила безопасности на воде

В пресс-службе ГУ МЧС России напомнили, что загорать и купаться можно в строго отведенных для этого местах. Если вы все-таки оказались на диком пляже, не заплывайте далеко и не ныряйте. Во избежание перегрева лучше выбирать для отдыха утреннее или вечернее время, когда солнечная активность не такая агрессивная.

Перед походом на пляж спасатели советуют ознакомиться с прогнозом погоды. Для купания следует выбирать ясный и безветренный день. Идеальная температура воздуха должна колебаться от 20 до 25 градусов тепла. Вода должна быть не холоднее 15 градусов. От купания лучше отказаться, если синоптики обещают шторм и ливень. Также не стоит идти на пляж при плохом самочувствии.

Пить спиртное в жару и, тем более, у воды строго запрещено. Алкоголь не только нарушает терморегуляцию, вызывает обезвоживание и перегружает сердечно-сосудистую систему, но и зачастую становится причиной трагедии.

Если вы пришли с ребенком на пляж, то не выпускайте его из поля зрения, даже если раньше малыш не проявлял интереса к плаванию. Родителям советуют не надеяться на надувные круги и нарукавники. Эти предметы должны быть на детях, однако при условии, что рядом будет находиться взрослый. Перевернувшийся круг может стать смертельной ловушкой для ребенка.

Тепловой удар

Спасатели предупреждают, что в 30-градусную жару можно запросто получить тепловой удар, если не соблюдать правила безопасности. Сотрудники МЧС рекомендуют людям пить как можно больше воды. При этом она должна быть комнатной температуры, чтобы не простудить горло. Чтобы остудиться, можно принять прохладный душ или положить себе на голову или тело холодный компресс.

Одежда в знойные дни должна быть легкой. На улице необходимо находиться в тени и носить головной убор.

Не стоит забывать и о домашних любимцах. Они должны находиться в хорошо проветриваемых помещениях, куда не попадают прямые солнечные лучи. Кроме того, у них в миске всегда должна быть чистая, прохладная вода. Если вы куда-то поехали, не оставляйте животное в автомобиле.

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