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Видео весенних закатов у "Лахта Центра" показали в Петербурге

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Петербург порадовал местных жителей и гостей города теплом и яркими весенними закатами.

В начале марта Петербург порадовал местных жителей и гостей города теплом и яркими весенними закатами. Видео с природным явлением разместили в tg-канале "Лахта Центра" 15 марта.

Что касается погоды в начале весны, 13 марта стал самым теплым днем в 2024 году. Максимальная температура воздуха в минувшую среду в Петербурге составила +8,1 градусов. До этого в лидерах был день 3 марта с результатом +6,8 градусов. 

Тепло сохраняется, но в город на Неве пришли дожди: сегодня, 15 марта, осадки сопроводили весь день. Дождь не уходит – он задержится с петербуржцами еще на несколько дней.

Ранее мы рассказывали о том, что в небе над Петербургом и Ленобластью  днем 12 марта было замечено солнечное гало. 

Видео: Telegram / Lakhta Center / Лахта Центр

Теги: закаты, лахта центр
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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