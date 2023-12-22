Сегодняшний день в Петербурге стал самым теплым с начала года

Вероятно, предстоящая пятница, 15 марта, сместит сегодняшний день с лидирующих позиций.

Сегодняшний день, 13 марта, в Петербурге стал самым теплым с начала 2024 года. Об этом сообщил синоптик центра "Фобос" Михаил Леус в своем tg-канале.

Максимальная температура воздуха в среду в городе составила +8,1 градусов, что является самой высокой температурой, зафиксированной с начала этого года. До этого в лидерах был день 3 марта с результатом +6,8 градусов.

Кроме того, отмечается, что сегодняшнему дню не хватило 0,2 градусов для повторения суточного рекорда, который был установлен 13 марта ровно 20 лет назад. Вероятно, предстоящая пятница, 15 марта, сместит сегодняшний день с лидирующих позиций.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге ожидается еще пара дней стабильной погоды.

Фото: Piter.TV