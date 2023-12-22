В Петербурге ожидается ещё пара дней стабильной погоды, а потом город плавно войдёт в теплый период, который продлится до воскресенья. Погода там будет хотя и теплая, но ветреная, пасмурная и с дождями. А в среду ещё есть шанс увидеть просветы в облаках, рассказал синоптик Александр Колесов.
Фото: Александр Колесов
Поэтому хочу напомнить, что наступил весенний период, когда Исаакиевский собор просвечивается рано утром. Вот сегодня снял очередной красивый вид.
Александр Колесов
Фото: Piter.tv
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