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В Петербурге ожидается ещё пара дней стабильной погоды
Сегодня, 9:30
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге ожидается ещё пара дней стабильной погоды

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Дальше погода будет ветреная, пасмурная и с дождями.

В Петербурге ожидается ещё пара дней стабильной погоды, а потом город плавно войдёт в теплый период, который продлится до воскресенья. Погода там будет хотя и теплая, но ветреная, пасмурная и с дождями. А в среду ещё есть шанс увидеть просветы в облаках, рассказал синоптик Александр Колесов. 

Фото: Александр Колесов

Поэтому хочу напомнить, что наступил весенний период, когда Исаакиевский собор просвечивается рано утром. Вот сегодня снял очередной красивый вид. 

Александр Колесов

Фото: Piter.tv

Теги: весна, март, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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