Жители Петербурга заметили 12 марта солнечное гало

В небе над Петербургом и Ленобластью днем 12 марта было замечено солнечное гало. Об этом горожане и жители области сообщили в социальных сетях.
Солнечное гало наблюдали в Колпинском районе и под Всеволожском. Светящееся кольцо вокруг солнца появилось около 13:00.
Солнечное гало образуется при наличии в верхних слоях перистых облаков. Свет преломляется в кристаллах, которые содержатся в облаках, и создает такой оптический эффект.
Ранее на Piter.TV: небо над Ленобластью ночью 10 марта озарило северное сияние.
Фото: Telegram / Петербург с огоньком
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