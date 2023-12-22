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Жители Петербурга заметили 12 марта солнечное гало
Сегодня, 20:16
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Жители Петербурга заметили 12 марта солнечное гало

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Солнечное гало наблюдали в Колпинском районе и под Всеволожском.

В небе над Петербургом и Ленобластью  днем 12 марта было замечено солнечное гало. Об этом горожане и жители области сообщили в социальных сетях.

Солнечное гало наблюдали в Колпинском районе и под Всеволожском. Светящееся кольцо вокруг солнца появилось около 13:00.

Солнечное гало образуется при наличии в верхних слоях перистых облаков. Свет преломляется в кристаллах, которые содержатся в облаках, и создает такой оптический эффект.

Ранее на Piter.TV: небо над Ленобластью ночью 10 марта озарило северное сияние.

Фото: Telegram / Петербург с огоньком

Теги: колпинский район, солнечное гало
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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