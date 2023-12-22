Синоптик рассказал, что в Петербурге в ближайшие дни будут идти дожди

Дождь придет к Санкт-Петербургу к ночи вместе с атмосферным фронтом.

Синоптик Александр Колесов рассказал петербуржцам, что в город на Неве пришла пасмурная и дождливая погода. Основной дождь придет в город на Неве завтра, отметил специалист в своем tg-канале.

Завтра в городе уже будет по-настоящему дождливый день. А сегодня так, местами моросящие осадки, но ветер начинает усиливаться. Александр Колесов, синоптик

По словам специалиста, на севере города 13 марта выпал снег. Дождь никто не видел, но небо уже затянуло серыми облаками. Максимальная температура воздуха в Петербурге 13 марта достигла +8,1 градусов. Температурный рекорд для этого дня зафиксировали в 2004 году. Тогда столбики термометров покажут +8,3 градусов.

Ранее мы писали, что в Петербурге 14 марта температура будет превышать климатические нормы.

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Фото: Piter.tv