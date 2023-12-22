В Петербурге 14 марта температура будет превышать климатические нормы

В Петербурге +5…+7 градусов.

В четверг условия погоды в Северной столице будет определять тёплый сектор циклонического вихря, названного "Флорентина" (Florentina). В регионе будет облачно и ветрено, пройдут дожди, а температурные показатели продолжат существенно превышать рамки климатической нормы. Об этом сообщили синоптики погодного центра "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 14 марта в Петербурге +5…+7 градусов, в Ленинградской области +4…+9 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с, порывистый.

В пятницу временами пройдут дожди и +7…+9 градусов.

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Фото: Piter.tv